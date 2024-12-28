İETT’deki bakım skandalı yargıya taşındı

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de ihale vurgununun ardından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarıgazi İETT Garajı'nda motor ve mekanik ustası olarak 4 yıl çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, araçlara sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı belirtildi.

"TEHDİT EDİLDİM"

Kamu araçlarına bilinçli olarak zarar verildiğini aktaran Demirel, "İETT Garajı'nda 4 sene çalıştım. Kamu araçlarında yapılan usulsüzlükleri ve araçlara bilinçli olarak verilen zararları tespit ettim. Bunun üzerine adli makamlara, İstanbul Valiliği'ne, CİMER'e, fotoğraflı belgeli şikayetlerde bulundum. Şikayetler üzerine 'sadece işinden olmazsın, patronun uyarısı sert olur' şeklinde tehdit ettiler" dedi. İstanbul'da otobüslere takılan parçaların hepsinin tamirli parça olduğunu belirten Demirel, "Bunların hepsi sıfır takıldı denilerek devletten para alınıyor. İstanbul'da otobüslerin kaza yapmasının sebebi tamir edilen parçaların takılması, İETT amirlerinin bunlara müdahale etmemesi" şeklinde konuştu.

"NUMARALARI UYUŞMUYOR"

İETT otobüslerinin motor numarasıyla, ruhsattaki motor numaralarının uyuşmadığını kaydeden Demirel, "Muayene istasyonundaki personeller 'motor numarası okunmadı, görünmedi' diyor. Bunları muayeneden usulsüz şekilde geçiriyorlar. Arabalara bu şekilde usulsüz sigorta yaptırıyorlar. Sigorta firması arabanın motor numarasıyla uyuşmadığını bilmiyor" dedi. Tazminatsız şekilde işten çıkarıldığı belirten Demirel, "Sosyal medya hesabımda paylaştım. İETT Genel Müdürlüğü, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı benim paylaşımımı gördükten sonra müdürlerine talimat veriyor, 'bu personelle anlaşın, uzlaşın' şeklinde. Bu artık kamu davasına dönüyor" ifadesini kullandı.

11.6 MİLYAR TL'LİK İHALE

Demirel'in tespit ederek suç duyurusunda bulduğu skandal akıllara SABAH'ın 6 Aralık'taki sayısında duyurduğu 'İstanbullunun 11 milyarı yandı' haberini getirdi. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İETT'den 2024 yılı içerisinde 11 farklı ihale aldığı belirlendi. İBB yönetiminin söz konusu şirkete toplamda 11 milyar 636 milyon 843 bin 686,365 TL ödeme yaptığı görüldü.

5 YILDA 823 BİN 915 SEFER İPTAL EDİLDİ

SIK sık kaza ve arızaların yaşandığı İETT sisteminde bir çarpıcı detay da İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nda ortaya çıktı. Son 5 yılda 823 bin 915 seferin arıza nedeniyle yapılamadığı rapora işlendi. Buna göre 2019 yılında 140 bin 874 adet, 2020 yılında 133 bin 381 adet, 2021 yılında 157 bin 902 adet, 2022 yılında 247 bin 549 adet, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı. Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan bir başka detay ise 2019 ila 2023 yılları arasında toplamda 264 otobüs hurdaya ayrılarak hizmet dışına çıkarıldı