57 milyonluk rant kimin cebine gidecek

Çeşme Belediyesi tarafından yapılan '2025 Yılı İlçe Genelinde Sathi Kaplama ve Parke, Oluk, Bordür Onarım Ve Yapım İşi İhalesi' tartışmalara yol açtı. AK Parti İzBB Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ihaleye tepki gösterdi. Atmaca, Çeşme halkının parasının birilerinin cebine gittiğini ve sokağa atıldığını öne sürdü. İhaleye 10 firmanın teklif verdiğini, bunlardan 1'inin geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçesi ile diğer 4'ünün ise aşırı düşük fiyat sorgulaması sonrası değerlendirme dışı bırakıldığını belirten Atmaca, ihalede sadece 5 teklifin geçerli sayıldığını ifade etti.

İhalede yaklaşık maliyetin Çeşme Belediyesi tarafından 99 milyon 852 bin 730 TL olarak belirlendiğini, ihalede en düşük teklifin ise 37 milyon 240 bin 60 TL ile Ege Altyapı Anonim şirketinden geldiğini belirten Atmaca, ihaleyi 94 milyon 662 bin lira ile en yüksek teklif veren Rozak İnş LTD Şti'nin kazandığını ifade etti.

BU SORULARA YANIT VERİN

Atmaca Başkan Lal Denizli'ye yanıtlaması amacıyla altyapı ihalesine ilişkin şu soruları yöneltti: "Çeşme Belediyesi'ne soruyoruz? İhaleye teklif veren firmaların imalatçı olanlarının vermiş olduğu teklifler neden aşırı düşük teklif olarak görüldü? İhaleye teklif veren imalatçı bile olmayan ve fiyatları yaklaşık maliyete çok yakın aldıkları puanlar, özel pozları karşılayan firmalar, özel poz fiyatlarını nasıl öğrendi? İdarenin yaklaşık maliyeti hangi yöntem ile kimlerden fiyatlar alınarak yapıldı? İzmir Ticaret Odası'ndan özel pozlar teyit edildi mi? En düşük teklif veren firmalar ile ihale üzerine bırakılan firmanın teklifi arasındaki 60 milyon liralık fark kimlerin cebine gidiyor? Hak, hukuk, adalet diyen belediye başkanı, bu kadar imalatçının olduğu, parke taş üreticisi işletmelerin bulunduğu kentte neden böyle bir ihale yaparak, Çeşme halkının parasını sokağa atıyor."