AK Parti İstanbul’da kongre maratonu başladı! Kabaktepe’den Özdemir’e büyük destek

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri düzenlemeye devam ediyor. 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' mottosuyla dün Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongreler düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, birlikte katıldı. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti MKYK Üyeleri, AK Parti milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. Dört ilçedeki kongrelerde de mevcut ilçe başkanları partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Buna göre, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

"AZİM VE KARARLILIK HER ZAMAN ÇALIŞKANLIK CUMHURBAŞKANIMIZIN ALAMETİ FARİKASI OLMUŞTUR"

Kongrelerde bugüne kadar emek verenlere teşekkür ederek ve yeni görev alanları da tebrik ederek sözlerine başlayan Kabaktepe, "Azim ve kararlılık her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Dolayısıyla da partimizin de il ve ilçe başkanlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adresi bu olacak. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kabaktepe, her zaman destekleyeceğini söylediği Özdemir için ise, "Artık il başkanımız Abdullah başkanımız. Ben tüm kongrelerde kendisine eşlik ettim. Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz. Dört yıl beraber çalıştık haklarını helal ediniz. Partimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Futboldan örnek veriyorum hep. Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Bazen 11'de bazen yedekte oynarız. Bazen tribünde seyrederiz bazen tribün dışından destek veririz. Ama her zaman her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında AK Parti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"ALMIŞ OLDUĞUMUZ BAYRAĞI DAHA DA İLERİLERE GÖTÜRECEĞİZ"

Kongrede konuşan Abdullah Özdemir ise, Kabaktepe'ye İstanbul'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "İl başkanımıza hem teşkilat mensubu kardeşiniz olarak hem de belediye başkanlığı görevini yapan kardeşiniz olarak İstanbul'umuza yapmış olduğu liderlik için, başkandan çok ağabey şefkatiyle yol gösterdiği için şahsım ve hepiniz adına huzurlarımızda yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz bayrağı daha da ilerilere götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



"2029'DA DA İSTANBUL'UN ANAHTARINI CUMHURBAŞKANIMIZA HEP BİRLİKTE HEDİYE EDECEĞİZ"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özdemir, "İnşallah bir olacağız, birlik olacağız. Küskünlüklerimiz, kırgınlıklarımız varsa hepsini bir kenara bırakacağız. Eğer ihtiyaç olursa her daim yanınıza gelmeye, kapınızı aşındırmaya hazırım. Önce varsa eğer içimizdeki kırgınlıkları bitireceğiz. Sonrasında AK Partili olmayan kardeşlerimizi de bu saflara katmak adına mücadele vereceğiz. Partimizi daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz" diye konuştu.