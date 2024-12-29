Depremzede konutları için 7/24 mesai

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından Osmaniye merkez ve 6 ilçeye bağlı köylerde yaptırılan 1786 müstakil evden 264'ü tamamlandı. Bir kısmı radye temel üzerine betonarme, bir kısmı da çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3+1 oturumlu 140 metrekarelik konutların anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi. Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı Köyü'nde yapımı tamamlanan 25 köy konutunun anahtarını hak sahiplerine teslim eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, evlerine kavuşan depremzedelerin sevinçlerini paylaşmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Kazmaca Köyü'nde yapımı tamamlanan 25 köy konutunun anahtarı da Vali Yılmaz tarafından depremzedelere teslim edildi. Vali Yılmaz, "25 deprem köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik, 4 konutumuzun da yakında kurasını çekeceğiz ve teslim edeceğiz, böylece Kazmaca Köyü'müzde 29 konutumuzu tamamlamış olacağız. Hemşerilerimiz konutlarına kavuştukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.