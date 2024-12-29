Hayal bile edemeyeceğimiz evlere kavuştuk

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depreminden etkilenen Malatya'da Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların teslimi başladı. Depremde evi yıkılan Kanmaz ailesi yeni evlerine kavuşmanın sevincini SABAH ile paylaştı. Depremde evi yıkılan Güler Kanmaz, "Hayal bile edemeyeceğim bir eve kavuştuk. Yeni evimizden çok memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için başlatılan konut inşaatı Malatya'da son hızla devam ediyor. Kent genelinde bir yandan inşaatlar yükselirken diğer yandan da depremzedeler yeni evlerine taşınıyor. Malatya'da çekilen kura sonucu 17 bin 438 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

21 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan konutlar, depremzede ailelere umut oldu. Depremde evi yıkılan Güler Kanmaz, yaşadıkları mutluluğu şöyle ifade etti: "Depremin ardından konteynerde yaşamak zorunda kaldık. Konteyner kentte çok iyi ağırlandık, evimizin çıktığını öğrenince buraya geldik ve hayal bile edemeceğim bir eve kavuştuk. Yeni evimizden çok memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz." Eşi Mehmet Kanmaz ise, "Bu evler hayalimizin ötesinde. Burada olmaktan çok mutluyuz. Rabbim herkese nasip etsin"diye konuştu.