MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye’de 4 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Düzenlenen son operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!