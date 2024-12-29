Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı terörist etkisiz!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:56 Son Güncelleme: 29.12.2024 12:57

MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Düzenlenen son operasyonlarda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye’de 4 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Düzenlenen son operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

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MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı terörist etkisiz!
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