Rahat uyu Narin kanın yerde kalmadı

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme sanıklar hakkında verdiği cezada herhangi bir indirimde bulunmadı.

KARAR DURUŞMASI

Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde, küçük kızın kayboluşunun 129. gününde karar çıktı. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran olayında, tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. 300 kişilik büyük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetimi, avukatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Mütalaanın ardından sanık avukatları son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, daha sonra, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a son kez söz verdi. Anne, Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran, mütalaayı kabul etmediklerini ve Narin'i öldürmediklerini savunarak beraatlarını istedi. Sanık Nevzat Bahtiyar ise, bir önceki savunmasını tekrarladı ve taşıma cezası neyse cezaya razı olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

"BİR DAHA YAŞANMASIN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karar ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülmeden dakikalar önce kurstan eve giderken okul kamerası görüntülerine yansıyan Narin'in, yapılan bir ihbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bir çuval içerisinde bulundu. Yanında elif bası, çantası da bulunan Narin Güran'ın, Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinde boğularak öldürüldüğü belirlendi.



HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Narin Güran, 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra evine gitti. İddiaya göre, burada görmemesi gereken bir durumla karşılaşan küçük kız boğularak öldürüldü. Jandarma, AFAD, polis arama kurtarma, itfaiye ekipleri tarafından günlerce gece-gündüz İnsansız Hava Aracı ve helikopterlerin de destek verdiği yapılan tüm aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanmadı. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda gelen 'özel ekib'in de yer aldığı soruşturmada, görevlendirilen 1'i Cumhuriyet Başsavcıvekili 4 savcı tüm aile fertlerinin yanı sıra köylülerin tamamının ifadesini aldı. Ancak, herkes sanki 'ağız birliği yapmışçasına' ifade verdi ve değim yerindeyse 'üç maymunu' oynadı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tutuklututuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araç-araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alı-larıyla alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne geti-narak getirildi. Adliye önüne de güvenlik rildi. önlemleri kapsamında polis bari-bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya yerleri katılanlar, adliye önü ve içerisin-içerisinde iki ayrı noktada yapılan ara-de aramadan sonra duruşma salonuna madan alındı. Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatla-avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla rı salonda yerini aldı.

'VERİLEN CEZA YÜREKLERE SU SERPTİ'

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin cinayetinde Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve bu sözü kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti. Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü'nün de içinde bulunduğu avukatların tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendiğini ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" değerlendirmesinde bulundu.