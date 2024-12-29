Sızma girişimine geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı. ANKARA