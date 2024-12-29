SON DAKİKA... DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası MHP’den ilk açıklama: Türkiye için 100 yılın fırsatı!

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanları ile el sıkıştı. Ardından partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'a "Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yap" mesajı yolladı. Bunun üzerine DEM Parti'nin başvurusu sonrası heyet, dün İmralı'da Öcalan ile görüşme yaptı.
İMRALI ZİYARETİ SONRASI MHP'DEN İLK AÇIKLAMA
Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada Öcalan'ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı. DEM'in İmralı mesajı sonrası MHP'den ilk açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı. Karakaya, sürecim Türkiye için 100 yılın fırsatı olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:
Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sayın Genel Başkanımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır.
"TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"
Aslında şöyle bakmak lazım, Türkiye PKK ile ilgili 40 yıldır bir mücadele sürdürüyor. 40 yıllık süreç içerisinde gerçekten hem manen hem madden Türkiye ciddi bir şekilde kayıplara uğradı. Biz bugün ekonomiyi belki konuşacağız ama bu 40 yıllık süreçte kaybettiğimiz canları konuşurken maddi kayıplarımızı konuşmadık. Bu konuda Türkiye'nin katlandığı maddi külfeti de düşünmek gerekiyor. Biz Türkiye'yi refaha kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını tamamen ortadan kaldıracak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda terör içeride bitti. Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızdaki ülkelerde bir alan buldular. Arkalarına aldıkları bazı uluslararası devletlerin gücüyle birlikte Türkiye'nin bekası için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar. Türkiye kendi mücadelesini yaptı. PKK'nın uzantıları YPG gibi Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarını devam ettirdiler. Bunların niyetlerinin Kürt kardeşlerimiz olmadığını aslında başka yerlerin maşalığını yaptığını herkes gördü. Özellikle Kürt kardeşlerimiz bunu gördü. Bin yıllık bir kardeşlikten bahsediyoruz. Bugün aşağı yukarı her evde mutlaka Kürt kökenli gelin vardır, damat vardır. Benim torunum Yağız Mevlüt Karakaya benim adım. Annesi Kürt kökenli bir evladımız. Bunları ayırt etmek mümkün değil. Geçmişte 12 tane Cumhurbaşkanımız oldu, 6 tanesi Kürt kökenliydi.
"TÜRKİYE İÇİN 100 YILIN FIRSATI"
Bugün Türkiye'deki büyük 100 şirketin 90 tanesinin Kürt kökenli kardeşlerimizin. Neyi söylüyorlar Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananları ama Mamak Cezaevi'ni neden konuşmuyoruz? Diyarbakır'da insanlık dışı yaşananlar Mamak Cezaevi'nde ülkücülere de bunlar yapılmadı mı? Dik alası yapıldı. Mamak'taki ülkücülerin çektiği eziyetleri uluslararası denetçiler geldiğinde, ülkücüler şöyle bir karar aldılar. Kendi içimizde yapılan yanlışları dünyaya ifşa etmemişlerdir. Çok kötü bir dönemdi o zaman. O dönemlerin dışına baktığımızda böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır.
Türkiye hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi, belki 100 yılın bir fırsatı ortaya çıktı. Türkiye buraya harcadığı enerjiyi bundan sonra kendi gelişimine, insanının refahına harcayacak. Huzur içerisinde daha refah bir Türkiye'yi inşa etme fırsatını yakalamıştır.