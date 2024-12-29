SON DAKİKA... DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası MHP’den ilk açıklama: Türkiye için 100 yılın fırsatı!

İMRALI ZİYARETİ SONRASI MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada Öcalan'ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı. DEM'in İmralı mesajı sonrası MHP'den ilk açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı. Karakaya, sürecim Türkiye için 100 yılın fırsatı olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sayın Genel Başkanımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır.