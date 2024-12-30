4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."