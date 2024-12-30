Son dakika! Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü! Gündem Suriye ve Filistin

Başkan Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.

"İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ YENİ SÜRECİ BALTALAMASI ENGELLENMELİ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.