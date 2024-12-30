DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, A Haber’e konuştu: Eski süreçlerden çok daha umutluyum

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, şu bilgileri aktardı:

"Sırrı Süreyya Önder, İmralı ziyaretindeyken o saatlerde kendisine nasıl bir süreç olacağına ilişkin soru sormuştum. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak bir açıklamanız olacak mı şeklinde bir soru yöneltmiştim. Sırrı Süreyya Önder'den geride bıraktığımız dakikalarda A Haber'e özel bir açıklama geldi.

Önder sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağım dedi. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği ifadelerini kullandı. Ama tek bir cümle kurmak gerekirse eski süreçlerden çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim dedi.