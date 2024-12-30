DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, A Haber’e konuştu: Eski süreçlerden çok daha umutluyum

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.
DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Abdullah Öcalan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, teröristbaşı Öcalan'ın dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerileri sunduğu aktarıldı.
"GEREKEN ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM"
Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.
Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."
Sırrı Süreyya Önder: "Eski süreçlerden çok daha umutluyum" | Video
DEM PARTİLİ ÖNDER A HABER'E KONUŞTU: ESKİ SÜREÇLERDEN ÇOK DAHA UMUTLUYUM
İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, A Haber'e açıklamalarda bulundu. "Eski süreçlerden çok daha umutluyum" diyen Sırrı Süreyya Önder, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağım. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği." ifadelerini kullandı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, şu bilgileri aktardı:
"Sırrı Süreyya Önder, İmralı ziyaretindeyken o saatlerde kendisine nasıl bir süreç olacağına ilişkin soru sormuştum. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak bir açıklamanız olacak mı şeklinde bir soru yöneltmiştim. Sırrı Süreyya Önder'den geride bıraktığımız dakikalarda A Haber'e özel bir açıklama geldi.
Önder sürecin hassasiyeti nedeniyle belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağım dedi. Bu bir şeyleri saklamak anlamında değil yürüteceğimiz görüşmelere saygının gereği ifadelerini kullandı. Ama tek bir cümle kurmak gerekirse eski süreçlerden çok daha umutlu olduğumu söyleyebilirim dedi.
"2025'TE KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"
Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız ifadesini kullandı. Bu açıklama ne zaman olur? Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İmralı'dan yapılan görüşmelerin ardından DEM Parti siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunacak. Liderlerle görüşme yapıldıktan sonra kapsamlı bir açıklama yapılabileceği ifade ediliyordu. Yeni yılla birlikte ocak ayında da yine İmralı'ya bir ziyaretin olabileceği DEM Parti kulislerinde konuşuluyor."