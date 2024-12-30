İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 21 günde kaç Suriyeli ülkesine döndü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme ilişkin katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak. Yılbaşına yönelik güvenlik önlemleri 3 gün boyunca devam edecek." dedi.

Yerlikaya, "Son iki ayda 295 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

21 GÜNDE KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var.

8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü.

Şu anda dönüşler yoğunlukla Halep'e oluyor.

Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi.

Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Okullar tatil olunca dönüşler artacak.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele çok enerjimizi alan bir faaliyet. İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar elde ettik. 7 bin 626 kişiyi tutukladık. 8 bin 431 araca el koyduk.