AK Partili Çankırı’dan Tugay’a körfez denetimi yanıtı

İzmir'den TBMM'ye uzanan Körfez kirliliği tartışması, iktidar ve muhalefeti bu kez 'denetim' söylemi üzerinden karşı karşıya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Körfez'e atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi ve gemilerin yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde bulunan denetim yetkisinin kendilerine devredilmesi taleplerine olumsuz yanıt verilmesi üzerine yaptığı eleştirel açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan rakamlarla yanıt geldi.

İFLAH OLMAYAN BİR CHP İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Vekil Çankırı yaptığı yazılı açıklamada; "Körfezde oluşan balık ölümleri nedeniyle başlayan Körfez Kirliliği ile ilgili olarak; İl Müdürlüğümü teknik personeli tarafından kara kaynaklı atık su deşarjı olup olmadığına ilişkin körfez kıyıları ile kıyı tesisleri havadan ve karadan düzenli olarak denetlenmektedir. İzmir Körfezinde meydana gelen toplu balık ölümleri ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti amacıyla Bakanlığımız tarafından da ayrıca İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bilim Kurulu tarafından bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak muhalefet yine her zaman ki tavır ve üslup içerisindedir. Sorumluluk sahaları içinde geçmişten bugüne kadar yapılması gerekenleri yapmayanlar bugün gelinen noktada bakanlığı hedef gösterip algı operasyonu yürütmektedir. İçi boş yersiz açıklamalarına her defasında ilgili verilerle yanıtlar vermemize rağmen tatmin edilemeyen, iflah olmayan bir CHP ile karşı karşıyayız."

TUGAY'A İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DAVET

Açıklamada Tugay'ın katıldığı bir yayında, "Bakanlık belediye dışında hiçbir şeyle uğraşmıyor. Sanayi kökenli kirliliği kanıtlarıyla gösteriyoruz kafalarını çeviriyorlar. Bugüne kadar bir sanayi tesisine ceza yazıldığını duydunuz mu?" yönündeki ifadelerine de yanıt veren Çankırı şunları kaydetti: "Biz dolu ağızla yerinde ve zamanında konuşacak olgunluktayken boş kafayla konuşmakta sakınca görmeyenlere hatırlatalım: 2024 yılı içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü tarafından toplamda 4 bin 836 denetim düzenlenmiş ve bu denetimlerin bin 182'si Gediz Havzasında gerçekleştirilmiş olup yürütülen iş ve işlemler sonucunda da 28 milyon 800 bin 450 TL 81 kuruş olmak üzere 60 adet idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca Körfeze direkt ya da dolaylı yoldan deşarjı bulunan Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi, Güneybatı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi A.A.T, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi A.A.T, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi A.T.T, Kemalpaşa A.A.T ve Menemen A.A.T 'lerinde Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) bulunmakla beraber denetim amacıyla adı geçen tesislerden ani denetimlerle atık su numuneleri alınmış olup analiz sonuçları doğrultusunda gerekli işlemler yapılmıştır. Körfeze deşarjı bulunan Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine Sürekli Atıksu Arıtma Tesisini aktif olarak çalıştırılmadığından ve alınan atıksu numunelerinin olumsuz çıkmasından dolayı 2024 yılında 4 milyon 181 bin 265 TL tutarında 3 adet, Güneybatı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine 464 bin 585 TL tutarında 1 adet ve Menemen A.A.T' ye 1 milyon 393 bin 755 TL tutarında 2 adet idari yaptırım uygulanmıştır. Bununla birlikte İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerimizce Körfezde kirliliğe sebep olabilecek dereler ve dolaylı etkisi olduğu düşünülen Gediz Nehri'nin kent sınırları içerisinde kalan kısımlarına atık su deşarjı yapan tüm işletmelere ani ve planlı olmak üzere mesai saatleri içinde ve dışında(7/24) denetimler düzenlenmiş, uygunsuzluk tespiti halinde idari yaptırımlar uygulanmıştır. Hem denetimlerden hem de idari yaptırımlardan bihaber olan Sayın Tugay'a isterlerse 2025 yılının ilk davetinde bulunabilir İl Müdürlüğümüzde kendisine detaylı bilgi paylaşımında bulunabiliriz" ifadelerine yer verdi.