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Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:20

Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’e yakalama kararı çıkarıldı

Ünlü yazar Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin sosyal medyadan yayınlamış olduğu videoda Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaretler sarf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. 2016’da yurt dışına çıkış yaptığı öğrenilen Nesin’e yakalama kararı çıkarıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’e yakalama kararı çıkarıldı

Ünlü yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, 27 Aralık günü YouTube isimlisosyal medya platformu üzerinden yayınladığı videonun içeriğinde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer veriliği tespit edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Nesin hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında videoda konuşmacı olarak bulunan Ahmet Nesin hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak, Nesin'in 2016'da yurt-dışı çıkış kaydı olduğu tespit edilmesi üzerine, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’e yakalama kararı çıkarıldı
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