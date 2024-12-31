Bakan Göktaş: Nevzat kararına itiraz edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında cesedi gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz edeceklerini söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cesedi gömen Nevzat Bahtiyar hakkında ise 4.5 yıl hapis cezası verilmişti. Bakan Göktaş, "Tüm hukuki süreci yakından takip ettik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de bu dava için özel bir ekip oluşturduk. Bakanlık olarak hem ilk duruşmaya hem de ikinci duruşmaya avukatlarımızla müdahil olduk. Avukatlarımız savunmalarını gerçekleştirdi. Tüm çalışmalarda bakanlığımız adım adım yer aldı. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir karar, Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez. 3 şahısla ilgili verilen cezalar da hakikaten yüreklere su serpti. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay ceza var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Karardan sonra bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.