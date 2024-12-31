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Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:50 Son Güncelleme: 31.12.2024 19:57

Bakan Kurum'dan deprem konutları mesajı: Yeni yılda tüm depremzedeleri yuvalarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kurum’dan deprem konutları mesajı: Yeni yılda tüm depremzedeleri yuvalarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."

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Bakan Kurum'dan deprem konutları mesajı: Yeni yılda tüm depremzedeleri yuvalarına kavuşturacağız
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