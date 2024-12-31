Bakan Uraloğlu: 2025’te ulaşımda dev adımlar atılacak

KARAYOLLARI KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğünün, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini ve yollarda trafik güvenliğini sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde, kış programımıza da hazırız. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerde depoladıklarını da dile getirerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecektir. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti'nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir."

2025 YILINDA BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 30 BİN KİLOMETREYİ AŞACAK

Projelerdeki başarılarda birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp birlikte yol aldıklarını kaydeden Uraloğlu, "Şimdi daha çok çalışacağız. Bölünmüş yol ağımızı 2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını 2025 yılı sonunda hizmete alacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracaklarını da kaydederek "Avrupa'da ilk kez uygulanacak; "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulamasını da 17 Nisan'da hizmete alacağız." dedi.

"2025 ULAŞIM SEKTÖRÜ İÇİN DAHA BÜYÜK HEDEFLER KOYDUĞUMUZ BİR YIL"

2024 yılında elde edilen başarıları, 2025 yılında daha da ileri taşıyarak ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini de belirten Uraloğlu, "2025 yılı, ulaşım sektörü için daha da büyük hedefler koyduğumuz bir yıl olacak. Akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörümüze entegre etmesi gibi birçok konuda önemli adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da gece-gündüz, kar-kış demeden dağları aşan yollardan tünel ve köprülere, hat boylarından istasyonlara, uçuş kulelerinden pistlere, deniz fenerlerinden limanlara Türkiye'nin kesintisiz ulaşım ve iletişim hizmetlerini sağlamak için özveriyle çalışan Bakanlık mensuplarının yeni yılını tebrik eden Uraloğlu, "2025 yılının tüm insanlık ve aziz milletimiz adına sağlıkla dolu, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.