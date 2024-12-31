Başkan yardımcısı Güler istifa etti

Maaş ödemelerindeki gecikmeler ve toplu sözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla sık sık gazete manşetlerini süsleyen İzmir Karabağlar Belediyesinin yönetim kademesinde yeni yıla saatler kala deyim yerindeyse deprem yaşandı. Belediye bürokrasisi CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın yakın çalışma arkadaşı Elvin Sönmez Güler'in istifası ile büyük şok yaşadı. Aynı zamanda Karabağlar Belediye Meclisinde CHP Grup Sözcülüğü görevini de yürüten Sönmez'in istifası belediye yönetimindeki taşların yerinden oynamasına neden oldu. Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Güler, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak biliniyordu.

Güler, yerel seçim öncesi Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini yürüten Helil İnay Kınay'ın birlikte yol yürüdüğü yakın arkadaşlarından birisi olarak da biliniyordu. Belediyenin teknik müdürlükleri kendisine bağlı olan Güler'in, ödemelerde yaşanan gecikmeler ve Yeşilyurt Pazaryeri projesinin durdurulması gibi konularda Başkan Kınay ile görüş ayrılığı yaşadığı öne sürüldü. Kulislerde daha önce Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanlığı görevinde de bulunan ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Güler'in istifasının, belediye yönetiminde yeni kopuşları da beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Başkan Yardımcısı Özer Doğan'ın ise belediyenin mevcut gidişatından rahatsız olduğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yapmak istediği de konuşuluyor. Bu arada Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Güler'in İzmir Büyükşehir Belediyesine geçeceği kulislerde konuşulan diğer bir konu olarak dikkat çekiyor.