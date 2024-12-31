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Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:09

Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında, " #2025’e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." dedi.

Emine Erdoğan’dan yeni yıl paylaşımı

Emine Erdoğan, X hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. #2025'e adım atarken dileğimiz; barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır.

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Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
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