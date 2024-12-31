İBB’den toplu ulaşım ücretlerine fahiş zam teklifi

"ENFLASYON HESABINA BAKILDIĞINDA ULAŞIM ZAMMI MAKSİMUM YÜZDE 20-25 OLMASI GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabından İBB yönetiminin fahiş zam furyasını duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada "Enflasyon hesabına göre bakıldığında toplu ulaşım zammı maksimum yüzde 20-25 arasında olması gerekiyor. Ancak İBB yönetimi pazarlık payını yukarıdan açabilmek için bu şekilde bir fahiş zam teklifiyle UKOME alt komisyonuna teklifte bulunuyor. Elbette ki Pazartesi günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısında bu şekilde bir zam çıkmayacaktır. Çünkü UKOME temsilcileri de bu zammı fahiş buldu.