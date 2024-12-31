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Giriş Tarihi: 31.12.2024

İsrail durdurulmalı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İsrail durdurulmalı
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edilemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

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İsrail durdurulmalı
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