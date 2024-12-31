CHP’nin bir yalanı daha ortaya çıktı! Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ’kaçak yapı’ açıklaması

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yazılı açıklamada, Knidos Antik Kenti'ne Çevre Düzenleme Projesi'nin ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilerek, bölgede yer alan Datça Belediyesi'ne ait restoranın 1'inci derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapı olduğu kaydedildi.
RESTORAN KAÇAK VE 4 KEZ YIKIM KARARI ALINMIŞ
Açıklamada, "3349 no'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış, ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından da aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır. Muğla Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nca Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde kamulaştırma, arkeoloji kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos'a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır" denildi.
CHP'Lİ VEKİLDEN KAYYIM İDDİASI
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Datça Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan ve çevre düzenlemesi projesi adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Datça Belediyesi'nin elinden almaya çalıştığını iddia ettiği restoranı Meclis gündemine taşımıştı. Datça Belediyesi'nin gelir kaynaklarından bir tanesini kesmeyi amaçlayan bu kararın kamu yararına aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Sadece Belediyelerin yönetimine değil, gelir kaynaklarına el koymak da bir çeşit kayyımdır, kayyımcı zihniyetin ürünüdür." ifadelerini kullanmıştı.