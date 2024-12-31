Mehmetçikten yeni yıl mesajı: Gönlümüz yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı!
Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!"
Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2024
Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fqpLDG0WUa