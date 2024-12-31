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Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:24 Son Güncelleme: 31.12.2024 14:34

Mehmetçikten yeni yıl mesajı: Gönlümüz yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!" ifadesi yer aldı.

Mehmetçikten yeni yıl mesajı: Gönlümüz yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı!

Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!"

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Mehmetçikten yeni yıl mesajı: Gönlümüz yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak
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