Mehmetçikten yeni yıl mesajı: Gönlümüz yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçikten milletimize yeni yıl mesajı!

Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakârlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak!"