MİT, 2024 yılında da terör yuvalarına fırsat vermedi

Terörle mücadelede etkin rol oynayan ve başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen MİT, 2024'te de terör yuvalarına acımadı. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında MİT 2024 yılı içerisinde PKK'ya 42 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda PKK'nın 44 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu. MİT, bu yıl DEAŞ terör örgütünün de korkulu rüyası oldu. DEAŞ'a yönelik 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı. MİT, FETÖ'ye yönelik çalışmalarını ve örgütün aktif yapılanmasının takibini aralıksız sürdürdü. MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 12 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlarda, 8 yıldır aranan eski hâkim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.