MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon: Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz!

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

MİT'in hedef listesindeki Demir'in yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2023 yılından itibaren Irak/Gare'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Takip edilmesi için özel saha ajanları görevlendirilen Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu öğrenildi. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıkları yapan MİT, Gare alanında eylem hazırlığındaki Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristleri nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.