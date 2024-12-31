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Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:41

MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

DHA
MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye’de 8 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Kuzey Irak ve Suriye'de 8 PKK'lı terörist etkisiz!
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