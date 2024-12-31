SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin yüzyılı olacak

"YENİ BİR DÖNEME TANIKLIK EDİYORUZ"

2024 yılının son haftaları, köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerimiz olan Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etti. Bu yeni dönemin, Suriye'de kalıcı barış, huzur, istikrar ve ekonomik refahın kapısını aralaması için gereken her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. İnanıyorum ki, Suriye'de istikrar ortamı güçlendikçe, 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşleri de kolaylaşacaktır. Bu süreçte, ensar olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun. Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden zulmün sona ermesi ve barışın tesisi için yoğun çaba gösteriyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde, özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi, öncelikli hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Temennimiz, 2025 yılında kuzeyimizde de yeni ve umut dolu bir dönemin başlamasıdır. Sınırlarımız ötesindeki bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken, ülkemiz için en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Bu çerçevede, birliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek için azimle çalışacağız.