TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci’den Büyük Filistin Yürüyüşü’ne çağrı: Bütün vatandaşlarımızı burada bekliyoruz, dünyayı ayağa kaldıralım!

Yarın, burada özellikle Ayasofya'dan, Sultanahmet'ten, Yeni Cami'den, Fatih Cami'nden, buralarda şehitlerimize rahmet okunacak, dualar edilecek. Kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluşulacak. Saat 08.30'da, burada eylem mitingimiz başlamış olacak. Çok güzel konuşmalar, ezgiler, marşlar söylenecek. İnanıyorum ki bu eylemle beraber dünyanın en güçlü mesajını, yılın ilk sabahında güçlü bir şekilde Türkiye'den vermiş olacağız. Mazlumun, mağdurun sesi olmuş olacağız" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRALIM'

Beşinci, vatandaşlara ulaşım konusunda kolaylık sağlandığını vurgulayarak, "Buradan hareketle vatandaşlarımızın özellikle katılımı noktasında, ulaşım noktasında bilgi alabilecekleri insanlık ittifakı adresinden, web sitesinden de ulaşabileceklerini buradan duyurmuş olalım. Oradan toplu ulaşım bilgilerine erişebilirler. Yenikapı'da sivil araç otoparklarında araçlarını park ederek 30'a yakın ring aracımızla beraber alana gelebilirler. Yine Marmaray hattı üzerinden ulaşabilirler. Toplu ulaşımların hepsi metro, tramvay, hepsi aktif bir şekilde kullanılabilir. Vatandaşlarımız için her şey burada hazır. Artık vicdan sahibi, merhamet sahibi bütün vatandaşlarımızı o, bu, şu demeden sadece insan olmanın gereği olarak; tarihin akışında 'siz neden bir şey yapmadınız ki' sorusunun cevabı olarak herkesi buraya bekliyoruz. Bütün farklılıklarımızla beraber, hep beraber burada olalım. Evlatlarımızı, komşularımızı, bütün vatandaşlarımızı alıp alıp buraya gelelim. Türkiye'yi ayağa kaldıralım. Dünyayı ayağa kaldıralım. Bu soykırıma hep beraber tepkiyi bizler gösterelim istiyoruz" diye konuştu.