Türbülans Çiğdem’e 1 yıl hapis

İstanbul'da, türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini ve yurtdışındaki yatırımcılara çip sattığını söyleyerek yatırım yapması vaadiyle para aldığı öğrencisini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan fizik öğretmeni Çiğdem İlgün, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ya (24) mesaj atarak, uçaklarda türbülansı önleyen çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyledi. Doğukan K. ise 40 bin lira gönderdi. Paranın 3 katı kazanç ile kendisine gönderilmesini bekleyen genç adam, paranın gelmemesi üzerine şüphelenerek Marmara Üniversitesi'ni aradı. Üniversite, bu isimde bir öğretim görevlisinin kendileriyle çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine İlgün'den parasını isteyip çeşitli bahanelerle alamayınca dolandırıldığını anlayan öğrenci şikâyetçi oldu. Mağdur Doğukan K., "Bir gün bana 'Öğrencilere destek amaçlı yatırım yapar mısın, 1'e 3 veriyoruz' dedi. Bankadan kredi çekip parayı havale ettim. 'Bugün, yarın vereceğim' diye oyaladı" dedi.

CEZA ERTELENMEDİ

Mahkeme, sanığın vaatlerde bulunup çeşitli bahanelerle parayı ödemediğini belirterek "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl hapsine karar verdi. Dosyaya yansıyan kişiliği, suç sonrası davranışları nedeniyle cezada indirim yapmayan mahkeme, zararı gidermemesi ve cezanın caydırma amacını değerlendirerek cezayı ertelemedi.