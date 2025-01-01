600 milyon lira ile ne yapılmaz ki...

Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekişinde belirlenen büyük ikramiye herkesin hayallerini süslüyor. Milli Piyango, 2024'te 400 milyon TL, 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye belirlemişti. 2025 yılı içinse büyük ikramiye geçen yıla göre yüzde 50'lik artışla 600 milyon lirayla rekor seviyeye çıktı. Bilet fiyatları ise tam bilet için 600 TL, yarım bilet için 300 TL ve çeyrek bilet için 150 TL olarak belirlendi. Kazananın çok büyük bir zenginliğin kapısını da araladığı büyük ikramiye hayal gücünüzü zorlayacak kadar yüksek bir miktar.





DAĞITIM GARANTİLİ

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili oldu. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırıldı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam etti. Dağıtılan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL.



37 ADET LÜKS ARAÇ

LÜKS araba tutkunuz varsa, 600 milyon TL ile 37 adet dünyanın en lüks aracını satın alma imkânınız var... Ya da en yeni spor arabadan 245, başka bir lüks araçtan ise 51 adet alabilirsiniz. Yok ben yerli otodan şaşmam diyorsanız 600 milyon liralık rekor ikramiye ile yaklaşık 360 adet elektrikli araç satın alabilirsiniz...



480 KİLOMETRE...

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin dağıtım garantili 600 milyon TL rekor ikramiyesi küçükten büyüğe herkesi, hayalini kurduğu hayata bir adım daha yaklaştırdı. 200 TL'lik banknotlar halinde yan yana koyulduğunda, aralarında 480 kilometrelik mesafe bulunan İstanbul'dan Ankara'ya uzanan 600 milyon TL'lik ikramiye ile neler yapılabilir?





100 M2'LİK 182 KONUT

TÜRKİYE'DE yatırım denilince akla ilk gelen konut oluyor. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 3.3 milyon TL. Bu ikramiyeyle yaklaşık 182 adet konut satın alınabilir.



BEŞİKTAŞ'TA 40 DAİRE

600 milyon TL ile İstanbul Beşiktaş'ta 40 adet 2+1 daire alabilirsiniz. Eğer vizyonunuz daha geniş ise Boğaz'da 7+1 500 metrekare büyüklüğünde 4-5 yalı dairesi alabilirsiniz...



BODRUM'DA 20 LÜKS VİLLA

BU parayla Bodrum'da 20 adet lüks villa satın alabilirsiniz. 'Yok o kadar uzağa gidemem' diyorsanız Büyükada'da 8 adet yalı alma imkânınız bulunuyor.





NEW YORK'A 10 BİN BİLET

600 milyon TL, gezme tutkusu olanlara da hayallerini gerçekleştirme fırsatı doğuruyor. Bu para ile 10 bin adet New York'a gidişdönüş uçak bileti ve dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un gerçekleştirdiği uzay turuna 58 kez bilet alınabilir. Ayrıca bu parayla 8 milyon bardak filtre kahve de içebilirsiniz!



125 BİN ADET ÇEYREK ALTIN

TÜRKİYE'DE yatırım denilince akla tabii ki altın geliyor. 600 milyon TL ile yaklaşık 125 bin adet çey - rek altın veya 202 kilo altın da alabilirsiniz. Cumhuriyet altınını tercih edersiniz 30 bin 940 adet ediyor.



16.9 MİLYON DOLAR

MİLLİ Piyango'nun büyük ikramiyesi ile döviz almak isterseniz, 600 milyon TL ile 16 milyon 968 bin dolar, 16 milyon 282 bin euro ve 13.5 milyon sterline karşılık geliyor. Büyük ikramiye ile ayrıca 180 adet Bitcoin alınabiliyor.