AK Parti’de Kongre heyecanı! İstanbul’un 19 ilçesinde başkan adayları belli oldu

"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM, BUGÜNE KADAR EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları:

1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz

2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

4. Bayrampaşa - Mehmet Acar

5. Beyoğlu - Kasım Fırat

6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

8. Esenyurt - Toğay Çoban

9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu

10. Kadıköy - Ahmet Öztürk

11. Kartal - Haydar Göksoy

12. Kağıthane - Erkan Yıldırım

13. Maltepe - Serkan Bahadır

14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak

15. Silivri - Sami Barlas

16. Sultangazi - İmdat Kamacı

17. Şişli - Serkan Polat

18. Tuzla - Şeref Çolak

19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya