Eski Bakan Menteşe hayatını kaybetti

Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Menteşe için TBBM'de resmi cenaze töreni düzenlenecek. Menteşe'nin naaşı törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İHA