Galata’daki Filistin yürüyüşüne katılan Hulusi Akar: Netanyahu çetesi hukuk önünde hesap verecek!

Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararları destekliyoruz. İnşallah onun sonucu olarak bunlar mutlaka adaletin karşısına çıkacak. Asil milletimiz bugün bir kez daha duyarlı olduğunu bize gösterdi. Çünkü atalarımız 7 iklim 3 kıtada barış için çalışmışlardı. Devletimizin Osmanlı Devleti'nin yönetildiği Topkapı Sarayı'nın kapısında bütün mazlumların sığınağı olduğunu söyleyen bir atamız var. Ondan aldığımız bir miras ile görüyorsunuz bütün İstanbul ayakta. Mutlaka duyarlı olmak lazım insanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve boykot etmesi lazım. Netanyahu'ya destek sağlayan kim varsa malları hizmetleri boykot etmemiz lazım.