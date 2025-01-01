Galata’daki Filistin yürüyüşüne katılan Hulusi Akar: Netanyahu çetesi hukuk önünde hesap verecek!

Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen tarihi Filistin yürüyüşüne katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı.
Bakan Akar, "Siyonizm Netanyahu çetesi 1 yılı aşkın süreden beri önce hukuku daha sonra insanlığı yok ettiler. Bu katliamlar etnik temizliğe, etnik temizlik de soykırıma döndü. İcraatlarını sürdürüyorlar, durdurak bilmiyorlar. Birazcık vicdanı olan tüm dünya ayakta. Yönetimler kör de olsa sağır da olsa insanlar çırpınıyorlar ateşkesin olması için. Bu akan kanın durmasıyla Siyonazi Netanyahu çetesi hukuk önünde hesap verecek.
Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararları destekliyoruz. İnşallah onun sonucu olarak bunlar mutlaka adaletin karşısına çıkacak. Asil milletimiz bugün bir kez daha duyarlı olduğunu bize gösterdi. Çünkü atalarımız 7 iklim 3 kıtada barış için çalışmışlardı. Devletimizin Osmanlı Devleti'nin yönetildiği Topkapı Sarayı'nın kapısında bütün mazlumların sığınağı olduğunu söyleyen bir atamız var. Ondan aldığımız bir miras ile görüyorsunuz bütün İstanbul ayakta. Mutlaka duyarlı olmak lazım insanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve boykot etmesi lazım. Netanyahu'ya destek sağlayan kim varsa malları hizmetleri boykot etmemiz lazım.
Burada bir kez daha milletimize mensup olmaktan gurur duyuyorum. Kuvözlerde ölüme terk edilen açlığa terk edilen insanlar için ayaktayız. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Bu soykırıma bu alçaklığa alışmayacağız. Kalbimizle elimizle ne yapmamız gerekirse yapacağız. Bu zalimler döktükleri kanda boğulacaklar inanıyoruz.