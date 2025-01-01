Haberler Gündem Haberleri Gazze için yürüyen genç kız duygularını SABAH'a açıkladı: Filistin'in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun
Giriş Tarihi: 1.1.2025 09:36 Son Güncelleme: 1.1.2025 09:47

Gazze için yürüyen genç kız duygularını SABAH'a açıkladı: Filistin'in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından Gazze için düzenlenen tarihi eyleme katılan genç kız, duygularını SABAH TV'ye açıkladı. "İnşallah Filistin’in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun." diyen genç kız "Mazlumun boynu büküldüğü gibi sizin de boynunuz illaki ayaklar altına alınır. Biz Müslümanları Allah’a emanet ettik, şeytanlaşmış insanlar da Allah’ın şerrinden korksun!" ifadelerini kullandı.

Gazze için yürüyen genç kız duygularını SABAH’a açıkladı: Filistin’in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Karaköy'de karaya yanaşan balıkçı tekneleri de Türk ve Filistin bayrakları açarak eyleme destek verdi.

Filistin için Galata Köprüsü'ne yürüyen genç kız duygularını SABAH'a anlattı: "Kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun" | Video

"FİLİSTİN'İN KURTULUŞUNU DA KUTLAMAK NASİP OLSUN"

Gazze için düzenlenen tarihi eyleme katılan genç kız, duygularını SABAH TV'ye açıkladı. "İnşallah Filistin'in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun." diyen genç kız, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz, böyle bir günde birlikte toplandığımız için. Bizim için güzel bir gün.

Mazlumun boynu büküldüğü gibi sizin de boynunuz illaki ayaklar altına alınır. Biz Müslümanları Allah'a emanet ettik, şeytanlaşmış insanlar da Allah'ın şerrinden korksun!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze için yürüyen genç kız duygularını SABAH'a açıkladı: Filistin'in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA