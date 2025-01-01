Gazze için yürüyen genç kız duygularını SABAH’a açıkladı: Filistin’in kurtuluşunu da kutlamak nasip olsun

"Çok mutluyuz, böyle bir günde birlikte toplandığımız için. Bizim için güzel bir gün.

Mazlumun boynu büküldüğü gibi sizin de boynunuz illaki ayaklar altına alınır. Biz Müslümanları Allah'a emanet ettik, şeytanlaşmış insanlar da Allah'ın şerrinden korksun!"