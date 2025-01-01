Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında gerçekleştirilen proje ve hizmetleri, sosyal medya üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Saat 10.00'da başlayan paylaşım serisi gün boyunca düzenli aralıklarla devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık" dedi. Erdoğan, her 3 dakikada bir yaptığı paylaşımlarla sağlık, eğitim, ulaşım, teknoloji ve çevre gibi birçok alanda yapılan hizmetlerin detaylarını aktardı.

ÜRETENİN YANINDA OLDUK

İşte Erdoğan'ın paylaştığı 2024 hizmet bilançosu:

Aile Sosyal Destek Programı ile 1.2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adedin üstüne çıktık.

81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik.

Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2.4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1.8 milyar TL finansman sunduk.

97 ülkenin katılımıyla 142 askeri tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.

NÜKLEER GÜÇ

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

Türkiye Aile Destek Programımız ile 46.5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

FETÖ'ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ'a karşı 1399 operasyon icra ettik. Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik.

Bayraktar TB3 SİHA'mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte doğalgazda evlere yüzde 65, KOBİ'lere yüzde 27 oranında sübvansiyon sağladık.

E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde toplam 201 bin 688 konut ve işyerinin yapımını tamamladık. Konutlarımızı hak sahibi ailelerimize peyderpey teslim ediyoruz.

1320 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuya atamasını gerçekleştirdik.

GABAR'DA HEDEFE ULAŞTIK

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz, yıl boyunca 1 milyon 900 bin ziyaretçiyle yeni bir rekor kırdı.

Milli Uzay Programımız kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdik. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'i 7 bilimsel deneye imza attığı Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzaya gönderdik.

ANKA 3 SİHA'mızın ilk uçuşunu ve mühimmat atış testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz, tarihimizin en büyük petrol rezervini keşfettiğimiz Cudi-Gabar'da günlük 70 bin varil üretime ulaştık.

GENÇLERİMİZE DESTEK VERDİK

Gençlerimize pek çok alanda hizmet veren gençlik merkezlerimizin sayısını 522'ye, gençlik kampı sayımızı 44'e ulaştırdık.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahamızda 6.8 milyar metreküple günlük üretim rekoru kırdık, toplam doğalgaz üretimimizde 7.8 milyar metreküpe ulaştık.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımızın ikinci prototipini gök vatanla buluşturduk.

Yerli ve milli tohum kullanan üreticilerimize 1.3 milyar lira destek sağladık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli düşük frekans aktif sonar sistemi DÜFAS'ı geliştirdik.

TURİZMDE REKOR KIRDIK

17 tünel, 140 köprü yaptık, 34 tarihi köprümüzü restore ettik.

Turizmde yeni bir rekor kırdık; 60 milyon hedefimizi aştık, 61 milyon turist sayısına ulaştık.

AK PARTİ'DEN 2024 DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti, 2024'te yapılan hizmet ve projeleri hazırladığı video özetleri ile paylaştı. Partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı: AK Parti" etiketi kullanıldı. Ekonomiden savunma sanayiye, eğitimden sağlığa, adaletten ulaştırmaya kadar yapılan hizmetler anlatıldı.