Kadın ev işlerini, erkek parasal işleri üstleniyor

TÜİK tarafından yapılan araştırmayla Türk toplumuna göre kadın ve erkeklerin rolleri ortaya konuldu. Kadınların daha çok ev işlerini, erkeklerin ise parasal işleri üstlendiği görüldü. Türkiye genelinde 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi, hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü. TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun, her beş yılda bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte en son 2021'de yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Altun, "Hanelere baktığımız zaman genellikle yemek yapma, çamaşır yıkama, dikiş, sofranın kurulup kaldırılması, çay servisi gibi unsurların, kadınlarımız tarafından ancak tamirat işleri, fatura ödenmesi gibi parasal veya fiziksel işlerin de erkekler tarafından yürütüldüğü görülüyor" ifadesini kullandı. Buna göre ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği tespit edildi. Kadınlar en fazla yüzde 94.4 ile çocuk bakımı, yüzde 85.6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama, yüzde 85.4 ile yemek yapma, evin günlük toplanması, temizlenmesi faaliyetlerini yürüttü. Hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde, evin badana/boyası hariç tüm işlerin genellikle tek fert tarafından üstlenildiği belirlendi. Birey tarafından en fazla üstlenilen işler sırasıyla yüzde 97.5 ile sofranın kurulup kaldırılması, yüzde 97.4 ile bulaşık yıkama ve yüzde 97 ile akşamları çay servisi yapma oldu. Hane halkı ferdi olmayan kişilerin yaptığı hanedeki ev işleri göz önüne alındığında en fazla yapılan ev işleri sırasıyla yüzde 54.3 ile evin badana/boyası, yüzde 25.2 ile küçük bakım, onarım, tamir işleri, yüzde 8.8 ile evin haftalık/aylık temizliği oldu.