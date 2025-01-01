Terör örgütünün tasfiyesi kaçınılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

UYANIK OLUNMALI: 2024 yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında ilk etap. Doğası gereğince, hayat ve siyaset geriye değil ileriye doğru akmakta.

Bu akışı kesmek, değilse bile debisini azaltmak amacıyla yapılan veya yapılması muhtemel olan çoklu provokasyonlara karşı uyanık olmak, her türlü ihtimali gözeterek milli ve manevi ortak paydada kenetlenmek tehlikeleri en az seviyeye indirecek hamle üstünlüğünü ikmal edecek. Yeni yüzyılın ana çatısı kutuplaşmayı dışlayıp kucaklaşmayı esas amil kabul eden kaynaşma menşeli yeni bir siyasetle örülmeli.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE: Yeterince dış düşman varken, yeterince iç huzur ve barış hazinemizi yağmalamak için kuyruğa giren zulüm ve zillet failleri ortadayken, aramızda ve içimizde muhasım odak üretmenin hiçbir sonu olmayacağı gibi sonucu da yok. Türkiye dar kalıplara, vesayet kapanlarına, taviz ve teslimiyet kabuklarına sığmayacak, sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi kaçınılmaz.



ÇÖZÜM SÜRECİ YOK: İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış, hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmeli. Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yok. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, ön şartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir.

TEŞEBBÜSLERİ BOŞA DÜŞTÜ: (Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında) Suriye'nin istikrarı, huzuru ve barışçıl siyasi ortamı bölge ülkeleriyle Türkiye'nin ortak yararına. Suriye'de provası yapılan ve devamlı tahrik edilen etnik ve mezhep temelli kamplaşmanın ülkemiz ve bölgemiz adına devasa tehditler vaat ettiği de açık. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü tartışma kabul etmeyen bir konu. Üniter Suriye Cumhuriyeti daima Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesi olacak. PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayal, tasfiyesi kaçınılmaz.

KARDEŞLERİMİZ OYUNU GÖRDÜ: Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerin hareket ve manevrası kalmadı. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecek. Geldiğimiz bu aşamada Kürt kardeşlerimiz oynanan kanlı oyunun içyüzünü okumuş, hıyanetin azılı figüranlarını tanımış, emperyalizmin cinayet kampanyasını görmüştür. Bu nedenle bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür. Türk ile Kürt'ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir heves.



ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'YENİ YIL' TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan CHP lideri Özel, yeni yıla yönelik iyi dileklerini iletti. Görüşmede, 2025'in Türkiye ve tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl olmasına yönelik karşılıklı temenniler dile getirildi. Özgür Özel'in telefonla arayarak yeni yılını tebrik ettiği bir diğer isim ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Özel bu görüşmede de aynı temennileri dile getirerek Bahçeli'nin yeni yılını kutladı. Özel ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere birçok siyasi parti lideriyle de dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARA