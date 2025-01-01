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Giriş Tarihi: 1.1.2025 18:55 Son Güncelleme: 1.1.2025 19:08

Türkiye'den ABD'deki araçlı saldırı sonrası açıklama: Sorumlular hesap vermeli

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Orleans eyaletinde meydana gelen saldırısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada "Muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." denildi.

Türkiye’den ABD’deki araçlı saldırı sonrası açıklama: Sorumlular hesap vermeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

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Türkiye'den ABD'deki araçlı saldırı sonrası açıklama: Sorumlular hesap vermeli
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