Türkiye’den ABD’deki araçlı saldırı sonrası açıklama: Sorumlular hesap vermeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.
Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.