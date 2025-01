AK Parti Ankara liderliği bırakmıyor! 5. kez Türkiye 1’incisi oldu

Türkiye'de siyasi partiler üye kazanma çabalarını yoğunlaştırırken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı üst üste 5'inci kez yeni üye kaydında Türkiye liderliğini elde etti. 2024 yılında sadece Ankara'dan 156.824 kişi partinin yeni üyesi oldu. Bu rakamla birlikte AK Parti'nin Ankara'daki toplam üye sayısı 961 bin 729'a zirvedeki yerini korudu.

İl Başkanı Özcan, başarıyı değerlendirdiği açıklamasında, "Teşkilatlarımızın azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti ailesini daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Ailemize yeni katılan kardeşlerime, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı yolunda devam etmesini tercih ettikleri ve bu yolda adım attıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE SÜRDÜRÜYORUZ"

Hakan Han Özcan, AK Parti'nin karşılaştığı zorluklara rağmen Türk milletinin desteğiyle büyüdüğünü ve güçlendiğini vurguladı. Özcan, şunları kaydetti: "Gezi kalkışması, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ekonomimize yönelik saldırılar, yolumuzdan dönmemizi sağlayamadı. Milletimiz her seçimde demokrasiden yana duruşunu gösterdi. Bu başarı sadece bir sayı değil; sıkılan her elin, çalınan her kapının ve girilen her gönlün sonucudur."