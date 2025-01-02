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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Bakan Göktaş, tedavisi süren AK Partili Gök’ü ziyaret etti

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Bakan Göktaş, tedavisi süren AK Partili Gök’ü ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Göktaş, ziyarette telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gök ile görüştürdü. Erdoğan, telefon görüşmesinde, Gök'e nasıl olduğunu sorarak, "Ben de İstanbul'dayım, inşallah Ankara'ya döndüğümde senin ziyaretine geleceğim" dedi. Gök'ün sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine de selamlarını iletti.
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Bakan Göktaş, tedavisi süren AK Partili Gök’ü ziyaret etti
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