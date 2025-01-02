Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."