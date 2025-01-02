Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Giriş Tarihi: 2.1.2025 19:38

Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı

Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA