Bursa’da ulaşıma zam yağdı

2025 yılının ilk gününde Bursa'da ulaşıma adeta zam yağdı. Yerel seçimler öncesi, atacakları adımlarla vatandaşları hayat pahalılığından kurtaracağını vaat eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, Belediye iştiraklerinden BUDO ve BBBUS'a ikinci kez dev zam yaptı. Geçtiğimiz haziran sonunda BUDO'nun Mudanya-İstanbul deniz otobüsü seferlerine yapılan zamla birlikte, 230 TL'den 350 TL'ye çıkarılan bilet fiyatları, yeni yılın ilk gününde yüzde 37 zamla 350 TL'den 480 TL'ye yükseldi. Bursa'dan Sabiha Gökçen Havaalanına düzenlenen BBBUS seferleri ise, haziran ayında yapılan zamla birlikte 240 TL'den 320 TL'ye yükselmişti. Sürpriz yeni yıl zammıyla birlikte ise bu rakam 320 TL'den 450 TL'ye çıktı.Yeni zamlarla birlikte çocuk ve engelli vatandaşların bilet fiyatları da yükseldi. 6-12 yaş çocuklar ve engelliler için bilet fiyatı yüzde 36 zamla 230 TL'den 315 TL'ye çıkarıldı.