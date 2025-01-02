Camilerde Filistin duası

Konya'da 2025'in ilk gününde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Konya İl Müftülüğü'nce "Üç Aylara Başlarken Sabah Namazında; Ailece Camide Milletçe Duadayız" programı düzenlendi. Konyalılar, yılın ilk sabah namazında tarihi Kapu Camii'ne akın etti. Sabah namazının eda edilmesinin ardından şehitler ve İsrail'in zulmü altındaki Gazzeliler için dua edildi. Sabah namazı buluşmasına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Başkan Altay, "Dün Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, bugün Emevi Camii esaretinden kurtuldu, yarın Mescid-i Aksa özgür olacak. 'Gazze'deki soykırımı sonlandırın' diye haykırmak için 2025'in ilk sabahında Kapu Camii'nde buluştuk. Dualarımız kabul olsun inşallah" dedi.Adana Tarihi Taşköprü'de toplanan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde Gazze'deki Müslümanlar için bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi. Bursa Ulu Cami'de de vatandaşlar sabah namazında Gazze için dua etti./SABAH