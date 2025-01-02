Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA’larımız 50’den fazla dost ülkeyi koruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak görevli Mehmetçiklere seslendi. Üste görevli personelin yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, milletimizin gözbebeği değerli Mehmetçikler, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte kahraman ordumuzun tüm mensuplarına ve değerli ailelerine sevgilerimi iletiyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA'ların sadece Türkiye'nin semalarında değil, 50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruduğunu hatırlatarak, "Bölgemizde yaşanan her gelişme, bize bu alana yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.