SON DAKİKA! Gözler o saate çevrildi! DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek

"TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

İmralı'da gerçekleşen görüşmenin ardından DEM Parti heyetinden yapılan ilk açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur." denildi. Açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." dediği aktarıldı.

MHP lideri Bahçeli'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası ilk mesaj: Çözüm veya açılım süreci yoktur