Son dakika: İYİ Parti’de istifa depremi! Sözcü Kürşad Zorlu partiden istifa etti

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Kasım 2022'de İYİ Parti ailesine katıldığını belirtti.

Partisinin kendisine verdiği görevleri, "zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüğünü" ifade eden Zorlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum."