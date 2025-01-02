İYİ Parti’den bomba kulis! Kürşat Zorlu’dan sonra 4 isim daha istifa edecek! Sabah.com.tr yaşananların perde arkasına ulaştı

3-4 İSİM DAHA AY SONUNA KADAR AYRILACAK

İYİ Partili isim, 3-4 kişinin daha Kürşat Zorlu ile beraber hareket ettiğini, bu vekillerin de ay sonuna kadar istifa etmesini beklediklerini söyledi.

VEKİL SAYIMIZ 23'TE KALIR

Ayrılıklar sonrası daha kemik bir kadro olacağını ifade eden İYİ Partili isim, "Vekil sayımızın 23'e kadar düşmesini bekliyoruz. Sonra biz bize kalırız, ayrılık beklemiyoruz. Daha milliyetçi bir ekip olarak yola devam ederiz." dedi.