İYİ Parti’den bomba kulis! Kürşat Zorlu’dan sonra 4 isim daha istifa edecek! Sabah.com.tr yaşananların perde arkasına ulaştı

İYİ Parti 2023 seçimlerindeki yenilginin ardından bir türlü toparlanamadı. Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in ayrılığının ardından partinin yeni lideri olan Müsavat Dervişoğlu da partideki yaprak dökümünün önüne geçemedi. Ayrılıklar halkasına son olarak Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu eklendi Zorlu, "Umudum kalmadı" diyerek istifa ettiğini duyurdu. Zorlu'nun ayrılığının perde arkasına sabah.com.tr ulaştı. İYİ Parti'de aktif olarak yöneticilik yapan üst düzey bir isim, Zorlu'nun parti içinde genel başkan olmak için olağanüstü kurultay toplamaya çalıştığını, başaramayınca da ayrılık yolunu seçtiğini söyledi. İYİ Partili yönetici, ay sonuna kadar 3-4 vekilin daha partiden istifa edeceğini, Başkanlık Divanı'ndan da ayrılan isimler olabileceğini belirtti. İşte İYİ Parti kulislerinde yaşananların perde arkası...
KÜRŞAT ZORLU İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu partisinden istifa etti. Zorlu, siyaset yapmayı sürdüreceğini belirtirken, İYİ Parti'ye dair umutlarını yitirdiğini söyledi.
PERDE ARKASINA SABAH.COM.TR ULAŞTI
İYİ Parti'deki şok ayrılık sonrası sabah.com.tr partide kritik görevdeki bir isimle görüştü. İYİ Partili yönetici, Zorlu'nun istifa edeceğini bildiklerini, istifanın Zorlu ile sınırlı olmayacağını söyledi.
3-4 İSİM DAHA AY SONUNA KADAR AYRILACAK
İYİ Partili isim, 3-4 kişinin daha Kürşat Zorlu ile beraber hareket ettiğini, bu vekillerin de ay sonuna kadar istifa etmesini beklediklerini söyledi.
VEKİL SAYIMIZ 23'TE KALIR
Ayrılıklar sonrası daha kemik bir kadro olacağını ifade eden İYİ Partili isim, "Vekil sayımızın 23'e kadar düşmesini bekliyoruz. Sonra biz bize kalırız, ayrılık beklemiyoruz. Daha milliyetçi bir ekip olarak yola devam ederiz." dedi.
"BAŞKANLIK DİVANINDAN DA AYRILANLAR OLABİLİR"
İYİ Partili yönetici, 3-4 vekilin dışında Başkanlık Divanı'nda da ayrılıkların olabileceğini, burada temasların sürdüğünü söyledi, bu isimlerin ikna edilebileceğini de vurguladı.
"TANINAN SİYASİLERDEN PARTİMİZE KATILIM OLACAK"
İYİ Parti'ye katılmak isteyen ve şu anda bekletilen isimler olduğunu ifade eden İYİ Partili kaynak, "Aktif siyasette değiller ama herkesin tanıdığı, bildiği isimler. Ülkücü camiada ağırlığı olan bazı isimler de partimize eklenecek." ifadelerini kullandı.
"MERAL AKŞENER'İN PARTİ İÇİNDE ETKİSİ VAR"
Meral Akşener'in, İYİ Parti içinde hala bazı isimler üzerinden etki üretmeye çalıştığı, Genel Başkan Dervioğlu'nun bu duruma karşı tepkili olduğu ve mücadele ettiği belirtiliyor.