Karabağlar’da ipler koptu

İzmir Karabağlar Belediyesinde belediye ile belediyede örgütlü sendika arasındaki ipler koptu. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KARBEL şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube ile işverenin yetkilendirdiği Sodem-Sen arasında bir süredir devam eden ve yaklaşık 1000 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sodem-Sen 2025 yılı için yüzde 12 zam teklifinde bulununca sendika görüşme masasından kalktı. Yaşanan şok gelişme sonrası Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şubeye üye Karbel İşçileri, belediye binasına grev ilanı astı. Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan yüzlerce işçi, yanlarında getirdikleri meşalelerle belediye yönetimini protesto etti. Sık sık "KARBEL işçisi direnişin simgesi" ve "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları atan işçilere, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve şube yöneticileri de destek verdi.İşçiler adına açıklama yapan Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, işvren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen'in işçi taleplerini göz ardı ettiğini, görmezden geldiğini söyledi. TİS görüşmeleri sırasında Sodem-Sen'in uzlaşmadan uzak bir tavır sergilediğine dikkat çeken Aras, işveren tarafından teklif edilen yüzde 12'lik maaş artışını ekonomik gerçekleden uzak, emekçileri yok sayan bir teklif olarak gördüklerini söyledi. "Sefalet ücretine teslim olmayacağız" diyen Aras uzlaşma olmaması halinde 23 Ocak'ta greve gideceklerini açıkladı.Grev ilanının asılması ile birlikte 60 günlük yasal süreçte başlamış oldu. Eğer taraflar arasında uzlaşma olmazsa 23 Ocak'ta belediye binasına 'Bu işyerinde grev var' yazısı asıp iş bırakacak. İşçilerin iş bırakması ile birlikte yüzbinlerce İzmirlinin yaşadığı ilçedeki temel belediyecilik hizmetleri verilmeyecek, çöpler toplanmayacak.