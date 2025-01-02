Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Teröristler Suriye'yi terk etmeli!
Giriş Tarihi: 2.1.2025 18:22 Son Güncelleme: 2.1.2025 18:39

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Teröristler Suriye'yi terk etmeli!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, teröristlerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Teröristler Suriye’yi terk etmeli!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, teröristlerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan'ın mesajları şu şekilde:

Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Nasıl Esad rejimi zulmü esnasında milyonlarca Sünni ve Arap yerlerinden terk edildiler, Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecilerin derdiyle dertlenme de nasıl tereddüt etmediyse de yeni dönemde de kim olursa olsun bunların da koruyucusudur.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Teröristler Suriye'yi terk etmeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA