SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Teröristler Suriye’yi terk etmeli!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, teröristlerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan'ın mesajları şu şekilde:

Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Nasıl Esad rejimi zulmü esnasında milyonlarca Sünni ve Arap yerlerinden terk edildiler, Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecilerin derdiyle dertlenme de nasıl tereddüt etmediyse de yeni dönemde de kim olursa olsun bunların da koruyucusudur.